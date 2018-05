Leeuwarden is op 17 en 18 mei het toneel van een grote internationale Waddenzeeconferentie. Ministers uit Nederland, Duitsland en Denemarken praten daar over de bescherming van het Waddengebied. De afspraken worden vastgelegd in het Verdrag van Leeuwarden.

Naast de Denen en de Duitsers zijn er ook delegaties uit Zuid-Korea en Mauritanië, die vergelijkbare natuurgebieden hebben. Met deze landen wordt samengewerkt op het gebied van vogelmigratie en educatie.