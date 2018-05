Ameland krijgt een jaar lang een waarnemend burgemeester

Ameland krijgt na het vertrek van burgemeester Albert de Hoop met ingang van 1 juli een waarnemend burgemeester. Die blijft in ieder geval een jaar. Dat heeft de commissaris van Koning Arno Brok met de gemeenteraad afgesproken. De tijdelijke burgemeester moet vooral voor rust zorgen op het eiland, dat veel politieke onrust heeft gekend de afgelopen periode.

Als de politieke stabiliteit over een jaar terug is, wordt gekeken naar de procedure voor een nieuwe burgemeester. De Hoop is twaalf jaar burgemeester geweest en is daarmee de langstzittende burgemeester na de oorlog. Hij neemt eind juni afscheid.