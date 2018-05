Joris Voest is het komende voetbalseizoen de nieuwe linksback van Harkemase Boys. Hij komt over van FC Emmen. De 23-jarige Voest is geboren op Terschelling en opgegroeid in Ruinerwold (Drenthe). Hij speelde eerder in de jeugd van SC Heerenveen. Voest leerde daar Tieme Klompe kennen, die volgend seizoen trainer is bij Harkemase Boys.

Eerder maakte Harkemase Boys bekend dat Jari Slort en Willem Huizing voortaan op sportpark De Bosk voetballen.