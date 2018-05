De grote stroomstoring in het centrum van Drachten is voorbij. Volgens netbeheerder Liander was de storing rond half een opgelost. Zo'n 12.000 huishoudingen in Drachten zaten sinds donderdagochtend zonder stroom. Ook winkels, het gemeentehuis en het zwembad hadden last van de storing.

Het ging volgens Liander om een 'spontane storing'.