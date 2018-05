Ophef over vergeten toeristenbelasting Leeuwarder festivals

De fractie fan Lijst058 is verbolgen over het feit dat de gemeente Ljouwert is vergeten de grote festivals in het Groene Stergebied ervan op de hoogte te stellen dat ze toeristenbelasting moeten afdragen. De fractie wil weten hoe dat kon gebeuren, wie daarvoor verantwoordelijk is en hoeveel dat de gemeeten kost. Het gaat vooral om de festivals Welcome to the Village en Psy-Fi. Die zouden duizenden euro's aan toeristenbelasting moeten betalen.

De gemeenteraad besloot vorig jaar de belasting per direct in te voeren. Hotels en jachthavens werden wel op de hoogte gebracht, maar de festivals niet. Die dreigen nu uit Leeuwarden te vertrekken.