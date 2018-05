De activiteitencommissie Mei Elkoar Ien in Veenwouden heeft alle activiteiten voor dit jaar geschrapt. Dat betekent geen feestweek, geen viswedstrijd en geen rommelmarkt meer in het dorp. De reden: de aanhoudende bedreigingen, die de commissie afgelopen twee jaar voor de voeten gekregen heeft.

De problemen zijn ontstaan, nadat de commissie het besluit nam om de horeca bij de activiteiten niet langer door een pachter uit te laten voeren, maar die zelf met vrijwilligers op te pakken.

Extra beveiliging

Sinds dat moment worden de vijf leden bedreigd, is er sprake van vernielingen en hebben ze extra beveiliging bij de feestweek in moeten zetten. De laatste tijd is er weer sprake van onrust en bedreigingen via sociale media. Dat is reden voor de activiteitencommissie om er per direct mee te stoppen.Geen activiteiten meer in Veenwouden vanwege bedreigingen