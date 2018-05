Veel belangstellig voor Jan Terlouw in IepenUP

Hij is al 86 jaar, maar nog altijd trekt Jan Terlouw volle zalen. Meer dan tweehonderdvijftig mensen kwamen woensdagavond naar IepenUP Live in Neushoorn. Daar gaf de oud-politicus een 'Vrijheidscollege'. Terlouw wist met zijn lezing jong én oud te boeien.

Terlouws college ging over de vrijheid en de kwetsbaarheid daarvan. De belangrijkste boodschap die Terlouw mee wil geven, is dat we beter met de natuur en het milieu om moeten gaan. Volgens Terlouw zijn we ons niet bewust van wat er verkeerd gaat, als we niet snel maatregelen nemen. Hij pleit voor een 'samenleving' met de nadruk op 'samen'. Een samenleving waarin we samen de schouders eronder zetten.

Het college en de vragen en opmerkingen uit de zaal zijn hieronder te zien (of klik hier om naar YouTube te gaan).