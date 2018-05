De veerboten van en naar Ameland hadden woensdag last van veel vertraging. Volgens Wagenborg Passagiersdiensten kwam dat, omdat er niet genoeg water onder de boot zat om op volle kracht te kunnen varen. De hele dag was er sprake van vertraging van ongeveer een half uur. Tegen de avond liep de vertraging op. De laatste boot had ruim anderhalf uur vertraging.