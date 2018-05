Manon Kamminga de sterkte in de Klim van Steenwijk

Manon Kamminga heeft woensdag de tweede skeelerwedstrijd in de strijd om de KNSB Marathon Cup gewonnen. De 26-jarige Manon uit Haulerwijk kwam in Steenwijk als eerste over de streep. Ze werd gevolgd door de Colombiaanse Aura Quintana Herrera. Luz Karima Garzón, eveneens een Colombiaanse en tevens ploeggenote van Kamminga finishte als derde. Garzón is meervoudig kampioen. De wedstrijd in Steenwijk is zwaar en draagt de naam "De Klim van Steenwijk".

Bij de mannen was er geen Fries succes. Gary Hekman ging er met de winst vandoor. De Belg Bart Swings werd tweede en de Bask Patxi Peula finishte als derde. Chrispijn Ariëns, uit Wolvega, kwam als vierde over de streep.

De eerste wedstrijd om de KNSB Marathon Cup was vorige week in Oldebroek. Toen waren Bianca Roosenboom en Crispijn Ariëns de sterksten. Over een maand is in Achterveld de derde wedstrijd.