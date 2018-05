Vlaggen voor aandacht dorpen van gemeente Smallingerland

De vlaggen van de acht dorpen van de gemeente Smallingerland hangen de komende dagen om beurten aan de vlaggenmasten van het gemeentehuis in Drachten. Dit gebeurt op initiatief van de Flitsgroep. Woensdag hangt de vlag van Nijega in de top en de komende dagen volgen de vlaggen van Rottevalle, Drachtstercompagnie, De Wilgen, Smalle Ee, Boornbergum, Kortehemmen en als laatste De Tike.

De Flitsgroep is een groep, die met ludieke acties aandacht wil vragen voor dingen die fout gaan in de gemeente. Volgens de actiegroep denkt gemeente Smallingerland niet goed om haar dorpen en gaat er te veel aandacht naar Drachten. Naast de vlaggen verspreidt de actiegroep ook nepnieuws. Met het nepnieuws willen ze de problemen die in de dorpen spelen onder de aandacht brengen.