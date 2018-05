Feest op Vlieland: 70 jaar na de eerste schietoefeningen

Het is woensdag exact zeventig jaar geleden, dat de eerste officiële schietoefeningen op het oefenterrein van Vlieland werden gehouden. Voor defensie is dat reden genoeg voor een feestje en dus was er woensdagmiddag een barbecue voor het personeel en gasten.

Majoor Pieter Bruinink werkt al twintig jaar op de Vliehors. Hij zegt dat de inwoners van Vlieland in die zeventig jaar helemaal gewend zijn geraakt aan het oefenterrein. "Vlieland is nu dus al zeventig jaar gastheer. Vooral in de hoogtijdagen toen defensie nog veel meer aanwezig was, was er een bezetting van ongeveer zestig man op de Vliehors. Het personeel woonde toentertijd met hun gezinnen op Vlieland. In de jaren 60 en 70 was het eiland nog niet zo toeristisch. Defensie was toen een van de grootste werkgevers op Vlieland."

Defensie denkt ook om de natuur van het Waddeneiland. Zo vertelt Bruinink dat defensie "zeer betrokken bij de flora en fauna op Vlieland" is. "We zorgen er bijvoorbeeld voor dat er tijdens het broedseizoenen bepaalde oefeningen niet doorgaan. Dit regelen we ook als er vogels of planten in gevaar komen."