Bach-Bijbel ligt in Heerenveense boekhandel

Wie de bijbel van Johann Sebastian Bach wel eens door wil bladeren, kan vanaf nu bij boekhandel Bindert Overdiep in Heerenveen terecht. Daar is de bijbel, bestaande uit ruim 5000 pagina's, te koop. In de Bach-Bijbel zijn - naast gebruikssporen - ook de door de componist gemaakte notities te vinden.

Het exemplaar dat bij Overdiep ligt, is desalniettemin niet de originele bijbel, maar een exacte kopie daarvan. De kopie is gemaakt door uitgeverij Van Wijnen uit Franeker. Goedkoop is de Bach-Bijbel niet. Wie de bijbel wil kopen, moet daar 4800 euro voor neertellen. In totaal worden er duizend exemplaren van de Bach-Bijbel gemaakt.