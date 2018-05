LIVE: IepenUP met Jan Terlouw

Woensdagavond is Jan Terlouw te gast bij IepenUP! Als kind maakte hij de Tweede Wereldoorlog bewust mee en ervoer hij hoe het is om tijdelijk niet in een rechtsstaat te leven. Iedereen is welkom in poppodium Neushoorn om mee te praten, en meekijken kan natuurlijk ook online vanaf 20.00 uur via de livestream hierboven.

Jan Terlouw is schrijver en oud-politicus. In de jaren 70 was hij voor D66 lid van de Tweede Kamer en later werd hij minister van Economische Zaken, commissaris van de Koningin in Gelderland en senator in de Eerste Kamer. Naast zijn politieke carrière schreef hij met veel succes kinderboeken als Koning van Katoren, Briefgeheim en Oorlogswinter. Ook schreef hij, met zijn dochter Sanne, detectives. Eind 2016 hield hij een pleidooi in het televisieprogramma De Wereld Draait Door over onderling vertrouwen. ZIjn 'touwtje uit de brievenbus' verhaal maakte veel indruk.

Alles kan in IepenUP

Discussie, optredens, lezingen, video's en muziek; in de wekelijkse talkshow IepenUP in poppodium Neushoorn kan alles. Elke woensdag staan de actualiteiten in de wereld centraal in het programma: hoe leven we met elkaar, welke subgroepen maken daar deel van uit en hoe zorgen we ervoor dat we elkaar vaker tegemoetkomen en beter begrijpen? Dat zijn zaken die aan bod komen in IepenUP.

Iedereen kan komen aanwaaien en meedoen aan de discussies in café De Backstage in poppodium Neushoorn. Het programma gaat iedere woensdag om 20.00 uur van start en is ook te volgen via Omropfryslan.nl en de Facebookpagina van Omrop Fryslân. Meer informatie over IepenUP is te vinden op hun Facebookpagina. IepenUP is een initiatief van Omrop Fryslân, Tresoar en Neushoorn Café en LF2018.