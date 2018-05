Verlies voor Sander Arends in ATP-toernooi Estoril

Tennisser Sander Arends uit Leeuwarden is in de eerste ronde van het ATP-toernooi in het Portugese Estoril uitgeschakeld in het dubbelspel. Het Frans/Britse duo Jonathan Eysseric en Joe Salisbury waren te sterk voor Arends en zijn dubbelpartner Adil Shamasdin uit Canada.

De eerste set ging met 6-3 naar Eysseric en Salisbury, maar daarna herstelden Arends en Shamasdin zich goed. De tweede set ging met dezelfde cijfers naar de Leeuwarder en de Canadees. De beslissende supertiebreak was echter weer voor Eysseric en Salisbury: 10-6. Zij spelen nu in de kwartfinale tegen het als eerste geplaatste duo Peers/Rojer.