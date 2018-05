180.000 euro voor energiezuinige gemeentelijke gebouwen SWF

Súdwest-Fryslân trekt een kleine 180.000 euro uit voor het energiezuinig maken van de gebouwen van de gemeente. Zo krijgen drie toiletgebouwen een eigen warmtepompboiler, zodat een gasaansluiting niet meer nodig is. Op veel andere gebouwen komen zonnepanelen. In totaal gaat het om 400 panelen, die op gemeentelijke gebouwen in bijvoorbeeld Sneek, Bolsward, Witmarsum en Workum komen.

Eerder al nam Súdwest-Fryslân het besluit om zonnepanelen te installeren op de daken van vier grote sporthallen, in Bolsward, IJlst en twee in Sneek. Voor dorpshuizen loopt al een project om ook op die daken zonnepanelen te plaatsen.

Twee weken geleden maakte de gemeente al het begin met het milieuvriendelijker maken van de gemeentelijke auto's.