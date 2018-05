Friese inbreng op Nationale Herdenking op de Dam

De 17-jarige Gytha te Nijenhuis uit Surhuisterveen draagt bij de Nationale Herdenking op 4 mei haar zelf geschreven gedicht voor. Ze won de finale van 'Dichter bij 4 mei', een dichtwedstrijd voor jongeren tussen de 14 en 19 jaar. Ze heeft een cursus 'voordragen' van dichter Tjitse Hofman gekregen als voorbereiding.

Het is de eerste keer dat Gythe een gedicht geschreven heeft. Dat ze dat mag voordragen, had ze niet verwacht.

Schoolkinderen leggen bloemen

Gytha is niet de enige Fries op de Dam in Amsterdam. Ook 25 kinderen van basisschool Loevestein in Gorredijk hebben vrijdag een belangrijke rol bij de herdenking. Met 25 andere kinderen uit Amsterdam leggen ze bloemen bij het monument. Ze vinden het een eer, maar ook spannend.

De klas is uitgekozen omdat ze mee hebben gedaan aan het project 'Oorlog in Mijn Buurt'. Daarbij praten kinderen met mensen die de oorlog hebben meegemaakt.