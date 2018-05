Ondernemers mogen plan bedenken voor verkoop op straat

Ondernemers in de Kleine Kerkstraat in Leeuwarden mogen een plan bedenken waarin de verkoop op straat toch mogelijk is. Vorige week kreeg ondernemer Anton Klapwijk van de Zuivelhoeve te horen dat hij moet stoppen met de verkoop van producten op straat. Verkoop bij stands is in de straat verboden. Klapwijk doet dat wel bij een van de stands voor de winkel. Klapwijk vindt dat de regels verruimd moeten worden, omdat het de gezelligheid in de stad vergroot.

De gemeente gaat daar nu in mee. Als de ondernemers een plan kunnen bedenken dat rekening houdt met de veiligheid en ook gezelligheid oplevert, dan kan de straatverkoop mogelijk doorgaan. Komende dinsdag praten de ondernemers van de Kleine Kerkstraat daarover met wethouder Herwil van Gelder.