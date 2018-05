Pakketsorteerders PostNL: werkdruk te hoog, pauze te kort

Zo'n 25 pakketsorteerders van het PostNL-sorteercentrum aan de Brailleweg in Leeuwarden zijn van plan om donderdagmiddag actie te voeren tegen de - in hun ogen - slechte werkomstandigheden. Ze willen een petitie aanbieden aan de directie, namens alle 50 uitzendkrachten die in het sorteercentrum werken. Zij zijn het zat dat ze elke dag zware pakketten moeten tillen met te weinig mensen.

Vakbond FNV zegt dat de werkdruk oploopt en dat de pauze te kort is. Verder zouden de uitzendkrachten minder loon krijgen dan waar ze recht op hebben.

"Schijnconstructie"

Toen het pakketdepot in 2013 werd geopend, werkten de sorteerders volgens vakbond FNV via Randstad. Maar twee jaar later zouden ze zijn overgegaan naar Tempo-Team en zou de cao niet meer worden nageleefd.

Masja Zwart van de afdeling "handhaving en naleving" van de vakbond FNV spreekt van een schijnconstructie. Zij vindt dat PostNL probeert om een maximale winst te halen over de ruggen van de sorteerders. De uitzendkrachten krijgen volgens de vakbond een lager uurloon, geen compensatie voor de reiskosten en geen vaste werkroosters.

In de petitie eisen de medewerkers het loon waar zij recht op hebben, maar ook een schone werkomgeving, verlaging van de werkdruk, goede werkkleding en een respectvolle behandeling door de leiding.

Niet uniek

Volgens vakbond FNV is de situatie in Leeuwarden niet uniek. In Kolham, Amersfoort, Waddinxveen, Dordrecht en Goes zou dezelfde constructie zijn toegepast. De vakbond heeft in Goes, Amersfoort en Waddinxveen al juridische stappen genomen.