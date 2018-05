Schiermonnikoog kruipt naar oosten: is grenscorrectie nodig?

Hoort Schiermonnikoog nu bij Fryslân of bij Groningen? Al jaren is het waddeneiland inzet van touwtrekkerij tussen Friezen en Groningers. Verscheiden Groninger media berichtten de afgelopen dagen over een mogelijke correctie van de provinciale grens. De provincie Fryslân wil daar met Groningen over spreken, omdat het eiland steeds verder naar het oosten schuift. En als het eiland steeds meer naar Groningen kruipt, is de 'Friese' status van het eiland dan nog wel te verantwoorden?

Skier troch jierren hinne (1950 - 2017), boarne: Kadaster, topotijdreis.nl

Gezien de geografische ligging van Schiermonnikoog kan er eigenlijk geen discussie zijn en hoort het eiland bij Groningen. Met afstand het grootste deel van het waddeneiland ligt op de hoogte van de Groningers. Sterker nog, het meest oostelijke puntje van het eiland ligt bijna boven Pieterburen. Ook Lauwersoog, de plaats waar de meeste mensen op de boot naar Schiermonnikoog stappen, is officieel Groningen.

Geschiedenis

Schiermonnikoog heeft al lang een connectie met Fryslân. De eerst bekende bewoners van het eiland waren monniken, afkomstig van het klooster Claercamp bij Rinsumageast. Na de Reformatie kwam het eiland in handen van de Friese Staten, maar in 1638 werd Schiermonnikoog vanwege geldtekort verkocht aan een rijke familie. Na afloop van de Tweede Wereldoorlog kwam het eiland in handen van de Nederlandse staat.

Vlag

De geschiedenis van Schiermonnikoog mag dan op de hand van Fryslân zijn, de vlag is dat absoluut niet. Leg de vlag van Groningen en van Schiermonnikoog naast elkaar en je ziet dat de kleuren volledig hetzelfde zijn. In de vlag van Groningen staat wel een kruis, terwijl die van Schiermonnikoog alleen horizontale strepen heeft. De Friese vlag komt niet in de buurt van die van Schiermonnikoog. Pompeblêden staan er al helemaal niet op.

Hans Wiegel

Maar als zelfs de toenmalige commissaris van de Koningin Hans Wiegel op het uiterste oostelijke punt van Schiermonnikoog een Friese vlag heeft neergezet, om te laten zien dat het eiland toch echt bij Fryslân hoort, dan kun je er niet meer omheen: Schiermonnikoog is Fryslân.