Op de N380 bij Donkerbroek is woensdagmiddag een motoragent onderuit gegaan. Hoe het ongeluk kon gebeuren, is nog niet duidelijk. De motorrijder is gewond geraakt, zo zegt de politie op Twitter. Een traumahelikopter is opgeroepen om het ambulancepersoneel te steunen. De politieman is naar het ziekenhuis gebracht. De politie is bezig met een onderzoek naar wat er is gebeurd.

— Politie Fryslân (@polfryslan) May 2, 2018