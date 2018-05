Sluiting theatercafé De Oosthoek is met pijn in het hart

Met pijn in het hart hebben de eigenaren besloten te stoppen met theatercafé De Oosthoek aan de Oudebildtdijk. De lampen zijn al van het plafond gehaald, de stoelen aan de kant geschoven, de theatertechniek is er ook al uit - het besluit staat vast. Jarenlang zat het kleine theater met 65 plaatsen zomaar vol. Bekende Nederlandse artiesten als Maarten van Rossem, Wim Daniëls, dichter Jean Pierre Rawie en het duo Joop & Jessica kwamen naar Sint Jacobiparochie toe.

Maar dit jaar zit de klad er in, er worden gewoon te weinig kaarten verkocht. En dat heeft te maken met het grote theateraanbod in de omgeving, vertelt theaterorganisator Hans Hoitsma. In het kader van Culturele Hoofdstad is er zoveel te doen dit jaar, dat het publiek nu kiest voor andere activiteiten. Het theater om die reden een jaar stilleggen kan niet zomaar, zegt Hoitsma, dan ben je het vaste publiek ook kwijt. Dus daarom hebben ze ervoor gekozen om het theatercafé per direct te sluiten.

De voorstellingen die al waren geboekt voor dit jaar, gaan niet door. De Oosthoek blijft nog wel bestaan. Het café wordt vaak afgehuurd voor feesten en partijen.