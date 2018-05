Waddencampus op Ameland volgende week open

De nieuwe Waddencampus in het natuurcentrum op Ameland wordt volgende week dinsdag officieel geopend. Dat gebeurt door gedeputeerde Klaas Kielstra en burgemeester Albert de Hoop van Ameland. In de campus kunnen studenten onderzoek doen op het gebied van bijvoorbeeld natuur, energie, water en duurzaam toerisme. Daarvoor zijn speciale werkruimten in het natuurcentrum ingericht.

De Waddencampus was lang een politiek gevoelig onderwerp op het eiland. De campus zou in een gebouw aan de Rixt van Doniastraat komen, waar eerder ook het VVV-kantoor was. Later kwam het natuurcentrum in Nes in beeld. Een aantal studenten heeft al van de faciliteiten gebruikgemaakt.