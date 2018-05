Zusjes Jasper in voorselectie Nederlands volleybalteam

De zusjes Marrit en Hester Jasper zijn opgenomen in de voorselectie van het Nederlandse volleybalteam. Voor Hester is het de eerste keer. Ze is nog maar 16 jaar en is van alle speelsters de enige die in Nederland speelt en dan niet in het Talententeam. VC Sneek is haar club.

Oudere zus Marrit Jasper speelde eerder al eens bij Oranje. De 22-jarige Marrit speelt nu in Duitsland bij Dresden, maar moet wel op zoek naar een nieuwe club. Ze was een groot deel van het seizoen geblesseerd.

De zusjes staan op een lijst van 26 namen, waarvan er nog wel een paar afvallen. Nederland speelt dit jaar onder andere de Nations League en het WK in Japan in september en oktober.