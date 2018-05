Dukers zoeken op tast en met sonar in Franeker haven

Duikers van de marine zoeken sinds woensdag eind van de ochtend in de haven van de Franeker Watersportvereniging naar de vermiste Dénis Heinen. De 26-jarige Heinen uit Soest verdween in de nacht van zaterdag op zondag na een avondje stappen. Hij lag met zijn boot in de haven aan de Frisia. Waarschijnlijk is hij daar overboord geslagen. Zondagavond is de politie ingeschakeld. Die zoekt sindsdien naar de vermiste man.

In samenwerking met de waterpolitie en de provincie is nu ook de marine ingeschakeld. Marineduikers zoeken de haven systematisch af. Omdat er amper zicht is onder water wordt dat op de tast en met sonar gedaan. De haven is afgesloten. Boten mogen er niet uit of in. Familieleden van Heinen zijn bij de zoektocht in de haven geweest.