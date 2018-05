Kunstenaars moeten uit oude LTS-school in Leeuwarden

Tientallen bewoners, waaronder een aantal kunstenaars, van het oude LTS-gebouw aan de Nijlânsdyk in Leeuwarden moeten op zoek naar een nieuwe plek om te wonen. Al een tijd wonen ze anti-kraak in het gebouw daar, maar er is besloten dat het gebouw leeg moet. Mids juni moet iedereen er uit zijn en dat terwijl er ook kunstenaars in zitten die druk bezig zijn met projecten in het kader van Culturele Hoofdstad. Een van hen is Wander Kas, geluidskunstenaar. "Het is moeilijk om in Leeuwarden iets te vinden met veel ruimte en wat ook goedkoop is. Zoiets is er bijna niet." Hij hoopt wel dat er iets komt.

Het gebouw wordt gesloopt en er komt een appartementencomplex voor in de plaats.