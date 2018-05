Jeugdfonds brengt cultuur in het leven van kinderen

Cultuur brengen in het leven van een kind is de missie van het Jeugdfonds Sport & Cultuur. Het fonds steunt dit jaar in samenwerking met LF2018 diverse culturele projecten voor kinderen, zoals Stoereloer en Jij en de Lawei. Het fonds helpt ook bij zang- of danslessen voor kinderen, niet elke ouder kan die lessen betalen. Het is voor kinderen tussen de 4 en 18 jaar. "We willen kinderen de gelegenheid bieden om met kunst en cultuur in contact te komen," vertelt Ali de Jong van het fonds. "Dat ze bijvoorbeeld een muziekinstrument kunnen spelen of dansen en dat ze niet aan de kant staan."

Een van de kinderen die steun krijgt, is Sanna. Ze is gek op dansen, zingen en acteren en gaat nu met hulp naar de Telekids Musical school. Haar moeder Anita Rondeel is daar blij mee. '"Sanne is acht jaar en heel beweeglijk. De musicalschool is haar op het lijf geschreven, zo kan ze mooi haar eigen ding doen, zoals zingen, toneelspelen en dansen."