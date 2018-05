Cees Soepboer is al 40 jaar boswachter op Schiermonnikoog

Het was 40 jaar geleden een lot uit de loterij voor boswachter Cees Soepboer op Schiermonnikoog. Hij was bouwvakker, maar werd uit 450 kandidaten gekozen als nieuwe boswachter. Veertig jaar later is hij dat nog altijd, bij Natuurmonumenten. Op het eiland staan ze woensdag stil bij dat bijzondere jubileum. Hij is geboren en getogen op het eiland en heeft van zijn hobby zijn werk gemaakt. Het mooiste plekje vindt hij het Willemsduin. "Daar is de dynamiek het grootst, met kleurschakeringen en nieuwe duinvorming."

Hij werkt nog vijf jaar en hoopt nog veel kennis over te dragen.