Oude Willem mag nat natuurgebied worden

Wetterskip Fryslân en Waterschap Drents Overijsselse Delta mogen van de landbouwenklave Oude Willem een nat natuurgebied maken. Dat heeft de Raad van State woensdagochtend gezegd. Oude Willem ligt in het Drents-Friese Wold, op de grens van Fryslân en Drenthe. Bewoners en een bloembollenkweker hadden bezwaar aangetekend tegen het plan. Ze zijn bang dat ze in een moeras komen te wonen en dat de kweek van bloembollen in gevaar komt. De Raad van State heeft die bezwaren afgewezen. De bewoners van de Oude Willemsweg krijgen een kade om hun erf. Die kade moet natte voeten voorkomen. De kwekerij kan met hulp van drainage afwateren, zodat de kweek niet in gevaar komt.

