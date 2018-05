Gestolen oldtimer mogelijk gezien in Bolsward

De gestolen oldtimer van de familie Boon in Oldeberkoop is zondag mogelijk gezien in Bolsward. Hij reed in de richting van Workum. De Packard Six uit 1937 werd zondagochtend van het erf gestolen, terwijl de familie een paar dagen niet thuis was. Het gaat om een klassieker, waarvan er maar een paar in Nederland rijden.

De familie heeft de auto al vier jaar en de wagen heeft een grote emotionele waarde. De auto kan volgens Boon niet worden verkocht zonder op te vallen. Hij roept mensen, die wat gezien hebben, op om zich te melden.