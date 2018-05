Doorzichtige kano's laten heldere water in Potmarge zien

Wetterskip Fryslân heeft de afgelopen tijd sterk ingezet op het schoner maken van het water in de Leeuwarder Potmarge. De kwaliteit van het water is sterk verbeterd. Het is veel helderder geworden. Op sommige plaatsen kun je nu wel meer dan een meter diep in het water zien. Om dat te doen, liggen er een aantal doorzichtige kano's bij het stadsstrand van Leeuwarden.

Eerder was het zo vies dat planten en dieren nauwelijks meer in het water voorkwamen, nu zijn verschillende soorten weer terug. Het afgelopen weekend waren alle kano's al in het water. Mensen kwamen enthousiast van hun vaartocht terug.

"Twintig jaar geleden was het water in Leeuwarden zo vies dat je vanwege de stank niet op een terrasje kon zitten 's zomers. Het rioolwater kwam in de grachten," vertelt Jeanet Bijleveld van het waterschap. Nu zijn bijna alle waters in Leeuwarden schoner.