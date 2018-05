Studenten maken film over leven met demintie

Twee NHL-studenten maken deze week opnames in Fryslân voor een korte dramafilm over leven met dementie. Joery Minnema en Jouke van Til produceren met een filmploeg van 17 man deze film als afstudeeropdracht voor de opleiding CMD (Communication & Multimedia Design).

De film 'Verlaten' gaat over een echtpaar van in de vijftig, van wie de man dement wordt. Ze hebben al opnames gemaakt in verzorgingstehuis Keningsstate in Franeker, waar ook in het echt mensen met dementie worden verzorgd. Woensdag staan opnames op het strand van Makkum en Kortehemmen op het programma.

Levende rouwverwerking

"Ik vind dit een belangrijk onderwerp, het komt ook in mijn eigen familie voor," vertelt scriptschrijver en regisseur Jouke van Til. "Ik zie veel dementie om me heen, en ook dat het steeds meer op jongere leeftijd voorkomt. Ik ben vooral geboeid wat voor impact het heeft op relaties. Het is een soort levende rouwverwerking. Je neemt afscheid van iemand die er nog wel is. Hoe doe je dat, daar gaat onze film over."

De studenten hebben zich goed voorbereid. "We hebben veel onderzoek gedaan, literatuur gelezen en dementerenden mogen observeren. Bij het schrijven van het scenario kreeg ik feedback uit het werkveld, vanuit de zorg en ook de film. Bij de observatie was ik enorm geraakt door de leegte die je ziet. Je voelt je er bijna ongemakkelijk bij. Je verwacht een reactie, een emotie, maar die krijg je niet, het sociale aspect gaat weg. Oude mensen weten hun eigen verhaal niet meer."

NFF

De studenten zullen de film insturen naar het Noordelijk Film Festival. "Daar stond ik vorig jaar ook met een film, maar nu willen we ook meedoen aan andere competities."