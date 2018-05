Nieuw superjacht in Makkum, sluis Kornwerderzand moet breder

Het breder maken van de sluis in de Afsluitdijk bij Kornwerderzand is urgent geworden, nu De Vries Scheepsbouw in Makkum een nieuwe opdracht heeft gekregen voor de bouw van een Feadship-superjacht. Dat schrijft gedeputeerde Klaas Kielstra in een brief aan de Tweede Kamer. In Makkum wordt momenteel gewerkt aan een superjacht van 110 meter lang, maar de werf heeft ondertussen een nieuwe opdracht gekregen voor de bouw van een nog groter jacht. Om dat schip te kunnen bouwen, is het noodzakelijk dat de sluis zo snel mogelijk breder wordt gemaakt.

Kielstra nodigt leden van de kamercommissie voor Infrastructuur en Waterstaat uit voor een bedrijfsbezoek, zodat ze zelf kunnen zien dat een bredere sluis noodzakelijk is. De noordelijke provincies, verschillende gemeenten in de regio en het bedrijfsleven, zijn al jaren aan het lobbyen voor een bredere sluis. Ze krijgen niet genoeg geld bij elkaar omdat het Rijk niet genoeg wil bijdragen.

Het hele project kost 150 miljoen euro, de provincies Fryslân, Drenthe, Overijssel en Flevoland hebben een bijdrage van 60 miljoen euro toegezegd.