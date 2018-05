Duikers van de marine zoeken naar de vermiste Dénis Heinen

Duikers van de marine zullen woensdag in de haven van de Franeker Watersport Vereniging verder zoeken naar de vermiste Dénis Heinen. De 26-jarige Heinen uit Soest verdween in de nacht van zaterdag op zondag na een stapavond. Hij lag met zijn boot in de haven aan de Frisia. Zondagavond werd de politie ingeschakeld. Die zoekt sinds die tijd naar de vermiste man. Bij de zoekactie is de haven afgesloten. Daardoor kunnen de duikers hun werk veilig uitvoeren.