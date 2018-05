Theatercafé De Oosthoek in St.-Jacobiparochie gaat dicht

Theatercafé De Oosthoek in St.-Jacobieparochie sluit de deuren. De eigenaren zeggen dat dat komt door Culturele Hoofdstad. Er worden dit jaar zoveel voorstellingen in de omgeving gehouden, dat mensen niet langer naar het kleinschalige theatercafé aan de Oudebildtdijk komen. Het café mist daardoor inkomsten. De eigenaren vinden het spijtig dat ze moeten sluiten. De voorstellingen die al zijn geboekt, worden geannuleerd. In het verleden waren er optredens van Maarten van Rossem, Gerrit Breteler, Hans Dorrestijn en JW Roy & Band.