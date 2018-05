Een 19-jarige fietser uit Leeuwarden had in de nacht van dinsdag op woensdag zoveel drank op, dat hij liggend op zijn fiets in slaap viel. Een agent van de motorpolitie vond de jongen liggend op het Zaailand. Volgens de politie was de jongen op 29 april ook al aangetroffen met te veel drank op. Hij is samen met een maat naar huis gestuurd.