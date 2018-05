Mooi begin SC Cambuur in de nacompetitie tegen FC Dordrecht

Cambuur begon dinsdagavond in Dordrecht tegen de plaatselijke FC uitstekend aan de nacompetitie. De Leeuwarders stapten met een 4-1 overwinning van het veld. De doelpunten van Cambuur kwamen van Daniel Crowley in de eerste helft en Justin Mathieu en Martijn Barto (2x) in het tweede bedrijf. Zaterdagavond spelen beide ploegen weer tegen elkaar, dan in Leeuwarden. Verder komen in de play-offs mag nu niet meer mislukken.

Mooi resultaat

Dat vindt trainer René Hake ook. "We hebben een goede uitgangspositie. Wanneer je zo ruim wint is dat helemaal geweldig. Met dit resultaat op zak moet het natuurlijk zo zijn dat wij de volgende ronde halen."

Martijn Barto stapte ook met een goed gevoel in de bus voor de terugreis. "We moeten zaterdag weer iets positiefs neerzetten, daar kunnen de supporters ons bij helpen. Dat kan net datgene zijn wat wij nodig hebben."

Nog vijf keer spelen

De maker van de tweede Cambuur goal, Justin Mathieu, wil na de zevende overwinning op rij nog vijf keer in actie komen. "Er zijn niet veel mensen die bij de winterstop dit van ons hadden verwacht, maar we zijn nog lang niet klaar.

Trainer René Hake vindt dat het nog beter kan met zijn ploeg: "Het balbezit, de keuzes, dat we de bal zo in de voeten spelen bij spelers van Dordrecht. Dat mag ons niet gebeuren met onze kwaliteiten."