De snelweg A32 van Leeuwarden naar Heerenveen is dinsdagavond een tijd lang afgesloten geweest. De weg moest schoongemaakt worden nadat een voertuig vaten met een brandbare stof had verloren.

Het gaat om de stof formaldehyde. De meeste vaten waren leeg. In één vat zat nog een restant van de stof. Dat is op de weg beland, waarna het door de brandweer is opgeruimd.