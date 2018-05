Aris verliest eerste wedstrijd play-offs krap van ZZ Leiden

Aris Leeuwarden heeft de eerste wedstrijd in de play-offs krap verloren van Zorg en Zekerheid Leiden met 77-85 in Leiden. Leiden was favoriet met de derde positie in het klassement van de eredivisie en Aris staat zesde.

Goed uit de startblokken

Aris kwam goed uit de startblokken. Na 3.30 minuten spelen, stond het 5-12. Met nog 2.20 minuten te gaan in het eerste kwart stond het gelijk: 17-17, maar Leiden kwam sterker terug en dit zorgde ervoor dat de ploegen het eerste kwart eindigden met 23-27 op het scorebord. Dit na nog een buzzerbeater van Leiden.

Leiden houdt de voorsprong

In het tweede kwart ging het gelijk op, maar Leiden hield de voorsprong. Met de rust stond het 42-50. De spelers geloofden nog in een overwinning. Als ze rebounden, waren ze zeker niet kansloos.

Het derde kwart eindigt weer met een buzzerbeater voor Leiden: 61-71. Het vierde kwart was heel spannend. Met nog 1.36 minuut op de klok stond het 73-75. Daarna leidde Aris veel balverlies, en liepen de Leeuwarders achter de feiten aan, waardoor de wedstrijd eindigde met 77-85.

Tweede play-offwedstrijd

De tweede play-offwedstrijd is donderdag bij Aris thuis in Leeuwarden.