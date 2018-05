De Wâldsang oefent nog eenmaal voor het EK

De Wâldsang uit Buitenpost kin dit weekeinde Europees kampioen brassband worden. In Utrecht moeten de muzikanten vrijdag en zaterdag aan de bak. De spanning neemt langzamerhand toe. Bij de repetitie in Gerkesklooster wordt er onder leidindg fan dirigent Rieks van der Velde scherp gerepeteerd. De Wâldsang speelt op het EK één verplicht nummer: Time for Outrage! van de componist Marco Pütz. Op de tweede dag spelen ze een nummer naar keuze.

De Wâldsang plaatste zich eind oktober voor het EK. Ze waren verreweg de beste brassband op het Nederlands kampioenschap. Aan het EK doen elf andere landen mee.