Friese dixi-slaper overspoeld met reacties

De Fries die tijdens Koningsnacht in Groningen op een mobiel toilet in slaap was gevallen, en weg werd getakeld, heeft van het schoonmaakbedrijf excuses, een schoonmaakpakket en een wekker gekregen. Dat meldt RTV Noord. Het schoonmaakbedrijf had de toiletten op een vrachtwagen geladen zonder te controleren of ze allemaal wel leeg waren. De slapende stapper kwam na een telefoontje met de politie uiteindelijk vrij. Nieuwsmedia uit het hele land wilden een gesprek met de jongen over zijn avontuur, maar zelf geeft hij aan verder buiten alle belangstelling te blijven.