Cambuur met een been in volgende ronde play-offs

De eerste wedstrijd in de play-offs voor promotie naar de eredivisie in Dordrecht tegen FC Dordrecht is gewonnen door Cambuur met 4-1.

Venijnig puntertje

In de eerste helft scoort Daniël Crowley in de twintigste minuut met een venijnig puntertje na scherp ingrijpen van Van Deelen voor Cambuur. Na een halfuur speeltijd is er nog niets veranderd aan de 0-1. Er zijn wat kansjes heen en weer, maar de bal belandt niet tussen de palen. Dordrecht zoekt naar de gelijkmaker. Cambuur laat zo nu en dan wel wat steekjes vallen. Zo heeft Dordrechtspeler Mahmudov alle tijd om goed aan te leggen in de 42ste minuut.

Cambuur op rozen

De tweede helft begint mooi voor Cambuur. Nadat Dordrecht de spierballen had laten zien in de eerste secondes, zet Cambuur het om, en scoort Cambuurspeler Mathieu de 0-2 na een voortreffelijke steekpass van Crowley. Cambuur speelt op rozen, maar Dordrecht laat het er niet bij zitten.

Spanning terug

Julius Bliek van Dordrecht scoort in de 64e minuut tegen de verhouding van de wedstrijd in uit een mooie vrije trap van Mahmudov. De treffer zorgt ervoor dat er weer een wedstrijd is. Dordrecht zoekt naar de gelijkmaker. Cambuurkeeper Erik Cummins voorkomt in de 67e minuut met een spectaculaire redding de gelijkmaker.

Dordrecht verslagen

De Leeuwarders slaan de opstand van Dordrecht neer met een uitstekende treffer van Martijn Barto in de 71e minuut. Die 3-1 komt hard aan bij de Dordrechtenaren. Barto maakt de wedstrijd af in de 84e minuut met nog een doelpunt (4-1). Dordrecht krijgt zo toch nog een pak slaag. De Leeuwarders zijn de rest van de wedstrijd heer en meester.

Tweede wedstrijd

Op 5 mei is de tweede wedstrijd in de play-offs. Dat is dan de thuiswedstrijd in Leeuwarden.