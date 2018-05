Kamervragen over stemrecht onder 18 bij Statenverkiezingen

Tweede Kamerleden van D66 en GroenLinks hebben schriftelijke vragen gesteld aan minister Ollongren van Binnenlandse Zaken over of jongeren van 16 en 17 jaar stemrecht te verlenen. De provincies Fryslân en Zeeland deden kortgeleden het verzoek om als proef ook jongeren tussen de 16 en 18 de kans te geven om te stemmen bij de Statenverkiezingen in 2019. De kamerleden willen weten of de minister positief tegen dat voorstel aanstaat, en of er grondwettelijke ruimte is om zoiets in te voeren. Ook willen ze weten welke criteria de minister eraan wil stellen.