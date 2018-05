Wandel- en fietsroutes met thema 'oorlog en verzet'

In Leeuwarden is een boek met wandel- en fietsroutes gepresenteerd over de oorlog en het verzet in de stad. De route gaat bij locaties langs waar Joodse huishoudingen zijn weggehaald of waar een bombardement was. Het boek is onderdeel van een serie over stadswandelaars in Leeuwarden.

Ook wordt stilgestaan bij kleine verzetsdaden die grote consequenties hadden. Zo werd er in 1942 in het Vossenpark een bord geplaatst met daarop de tekst dat het park verboden was voor Joden. 's Nachts is het door onbekenden weggehaald. De represailles waren hard: tien joden zijn meteen op transport gezet in de richting van Kamp Amersfoort en niet teruggekomen.

Op 5 mei wordt het boek aangeboden aan premier Rutte. De premier is dan in Leeuwarden in verband met de landelijke opening van 5 mei.