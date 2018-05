Vakbond kijkt tevreden terug op staking openbaar vervoer

Vakbond CNV kijkt tevreden terug op de staking van twee dagen in het Friese streekvervoer. Volgens Jan Kampherbeek van het CNV heeft de staking goed geholpen om aandacht te krijgen voor de hoge werkdruk waar de buschauffeurs last van hebben. De schema's van de buschauffeurs zijn zo nu en dan zo strak, dat pauzeren of even naar het toilet gaan niet mogelijk is. ''Chauffeurs vertellen mij dat ze op een aantal momenten niet naar de wc gaan, omdat ze mensen langer laten wachten. Dat is natuurlijk te gek'', zegt Kampherbeek.

In het kader van de cao-onderhandelingen eisen de vakbonden dat de chauffeurs op zijn minst een keer in de twee uren de gelegenheid krijgen om naar de wc te gaan. Vakbond CNV hoopt dat de staking van twee dagen leidt tot beweging in de onderhandelingen tussen vakbonden en werkgevers. ''Wij staken niet om te staken. Het gaat ons om een goede collectieve arbeidsovereenkomst met aandacht voor loon en voor de hoge werkdruk van de chauffeurs.''

Kampherbeek vertelt dat het voorheen niet ongebruikelijk was dat er bij de grote busstations een extra bus met chauffeur klaarstond om bij te springen bij grote vertragingen of extra drukte. Die extra bus zou een goede oplossing kunnen zijn, maar die is er volgens zijn informatie al lang niet meer.

''Steun kan verminderen bij nieuwe stakingsacties''

Het CNV is blij verrast dat er bij het publiek wel begrip lijkt te zijn voor de acties, maar houdt er rekening mee dat die steun weleens kan afnemen bij nieuwe acties. De overlast viel deze week in verhouding mee, omdat er gestaakt werd in de meivakantie. Het aanbod aan busreizigers is dan een stuk kleiner.

Vakbond CNV beschouwt de staking van twee dagen als 'een groot succes'. In Fryslân reden alleen de bussen op de Waddeneilanden. Kampherbeek heeft daar geen moeite mee vanwege de specifieke situatie op de eilanden. ''Wij zijn er niet op uit om toeristen te plagen. Bovendien spelen de problemen met werkdruk en plaspauzes veel minder op de eilanden, omdat de routes daar veel korter zijn.''

Directeur Anne Hettinga van Arriva wilde dinsdag niet met Omrop Fryslân terugkijken op twee dagen staking in bus- en treinvervoer. De werkgevers in het streekvervoer hebben afgesproken dat voorlopig alleen hun voorzitter met de media praat. Hettinga liet eerder al weten dat de staking zijn bedrijf op zijn minst een miljoen euro per dag kost. De problemen met de plaspauzes zijn volgens Hettinga 'oplosbaar'.