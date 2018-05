Bouwland te nat, aardappelen en zaden niet in de grond

Akkerbouwers kunnen niet het land op vanwege het natte weer. Dat is lastig voor hen, want dit is precies de tijd van het jaar dat er moet worden gezaaid. Veel akkerbouwers zijn door het regenwater van de laatste tijd achterop geraakt met het poten van de aardappelen en al het andere werk dat moet worden gedaan. Volgens akkerbouwer Tineke de Vries van LTO-Noord kan het nog wel goed komen met het seizoen, maar wordt het nu wel noodzakelijk dat er snel warm en droog weer komt. De boeren hebben wel een paar dagen helder weer nodig voordat ze weer met hun zware machines het land op kunnen.

Op het bedrijf van De Vries en haar man bij Hallum moet nog tweederde van de pootaardappelen de grond in. De poters moeten de grond in als ze beginnen te spruiten. Zoiets kan wel een dag worden uitgesteld, maar niet wekenlang. ''Het is vervelend, want je wilt door. Maar het is niet dramatisch'', zegt boerin Tineke de Vries.

Het is volgens De Vries al jaren geleden dat de akkerbouwers zo laat waren in de lente. Dat wil niet zeggen dat het niet een goed seizoen kan worden, maar het betekent wel extra werk en extra zorg. De Vries heeft de indruk dat de schade in Fryslân nog wel meevalt. Op een aantal andere plaatsen in Nederland, als de Zuid-Hollandse eilanden, is op een aantal plaatsen veel meer regenwater gevallen dan bij ons.