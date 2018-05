Lotz Leeft, filmmaker vlogt over zijn eigen kanker

''Je bent 42 jaar. En dan krijg je te horen dat je longkanker hebt. Uitgezaaid naar het bot. Stadium 4 van 4. ''Zo begint een vlog van een Fries-Groninger filmmaker Ismaël Lotz over de kanker die hij heeft. Lotz wil de kijkers in de vlogs, die hij maakt voor RTV Noord, meenemen in zijn nieuwe wereld. De vertrouwde camera is daarbij zijn wapen. In 'Lotz leeft' kunnen kijkers volgen wat hij allemaal meemaakt.

Ismaël Lotz werkte jarenlang bij Omrop Fryslân. Hij was cameraman, en heeft onder andere meegewerkt aan de dramaserie Baas Boppe Baas en De Koers. De laatste jaren is hij succesvol met eigen filmproducties, ook in het buitenland. Zo won hij een prijs op de Los Angeles Film Award.

Nadat hij te horen had gekregen dat hij kanker had, kwam Lotz in een achtbaan van tests terecht. Na meer dan twee maanden wachten en onderzoeken, wist hij welke mutatie het was. Zijn variant komt voor bij mensen met Aziatisch bloed, bij jonge mensen, bij vrouwen en bij mensen die niet roken. ''De vraag krijg je geregeld. Of je gerookt hebt. Het stigma van deze kanker is duidelijk: roken.''

Er bestaat een medicijn voor: een pil daags. ''De dokter heeft het over het remmen van de tumor. Maar ik ga voor radicale remissie. Laat mij dat medische wonder maar zijn.'' De vlogs zijn te zien bij RTV Noord.

Ismaël Lotz heeft supplementen nodig om zijn immuunsysteem te verbeteren. Dat werkt ook beter voor zijn therapie. De supplementen kosten 150 euro per doosje en ze worden niet vergoed. Hij heeft 900 euro per maand nodig. Donaties zijn welkom.