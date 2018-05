Boek "Het Beest' over Lieuwe Westra gepresenteerd in A'dam

Voormalig wielrenner Lieuwe Westra uit Tijnje heeft dinsdag in het Friese café Thúskomme in Amsterdam zijn boek 'Het Beest' gepresenteerd. Het boek is geschreven door oud-Dokkumer Thomas Sijtsma.

Westra is gestopt met wielrennen en woont tegenwoordig met zijn Australische vrouw 'Down Under'. Hij is twee keer Nederlands kampioen tijdritten geworden en heeft verschillende etappes in Parijs-Nice en het Critérium du Dauphiné gewonnen.

De voorpublicatie van het boek leidde tot commotie, omdat Westra had gezegd dat hij cortisonen had gebruikt. Daar werd in sommige gevallen op gereageerd alsof hij doping had gebruikt. Maar Westra heeft een attest van de dokter om cortisonen te gebruiken. Daardoor is het gebruiken van de hulpmiddelen niet strafbaar.