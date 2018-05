Lange wachttijden voor Escher-tentoonstelling Fries Museum

Bezoekers van de Escher-tentoonstelling in het Fries Museum moesten dinsdag lang wachten voor de kassa. Wachttijden voor een kaartje liepen op tot anderhalf uur. Het Fries Museum adviseert bezoekers online kaarten te bestellen. Maar ook de mensen die dat hadden gedaan, stonden lang in de rij. Sommige bezoekers waren onaangenaam verrast dat het zo lang duurde. Daar kwamen klachten over.

Bij de Alma Tadema-expositie konden bezoekers met een online-ticket of een museumjaarkaart bij een aparte balie inchecken. Dat werkt nu niet in verband met de beperkte beschikbaarheid van de audiotours. Daar wordt nu aan gewerkt.

Het Fries Museum is blij met de grote belangstelling. Het museum neemt maatregelen om de bezoekersstroom in goede banen te leiden. Er worden begeleiders ingezet, en mensen gaan in groepen naar binnen. Het museum gaan nog bekijken of ze het museum ook op maandag open moet.