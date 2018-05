Man uit Kootstertille krijgt werkstraf voor serie inbraken

Een man uit Kootstertille heeft een werkstraf van 240 uren gekregen vanwege tien inbraken bij bedrijven, in Surhuisterveen, Buitenpost en Harkema. Hij wordt ook gestraft vanwege drugsbezit en vals geld. De man was verslaafd aan speed, toen hij op inbrekerspad ging. De man heeft alle inbraken bekend, behalve die bij een bouwbedrijf in Harkema.

Gestolen goederen werden echter wel bij de man thuis gevonden. De verdachte zei dat hij die op Marktplaats had gekocht. Daarom werd hij ook nog veroordeeld voor heling.