Aris ook volgend seizoen ingeschreven voor eredivisie

De Leeuwarder basketbalclub Aris zal ook volgend seizoen weer meedoen aan de Nederlandse eredivisie. Het bestuur van Aris heeft zich ingeschreven voor het seizoen 2018-2019. Het is voor de Leeuwarders wel een gok: er is eigenlijk nog geen zicht op het budget voor volgend jaar, omdat sponsorcontracten aflopen. De organisatie van de Nederlandse basketbalcompetitie heeft de datum voor inschrijving echter twee maanden naar voren gehaald.

Dinsdagavond speelt Aris de eerste wedstrijd in de play-offs, uit tegen Leiden. Donderdag is dan de return, in het Kalverdijkje in Leeuwarden.